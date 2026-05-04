Instagram lancia il marchio Ia per i creator

Instagram ha introdotto una nuova funzionalità che permette ai creatori di contenuti di indicare chiaramente se i loro contenuti sono di natura artificiale. Questa opzione si presenta sotto forma di un’etichetta che può essere aggiunta al profilo. La scelta mira a rendere trasparente la natura dei contenuti condivisi dagli utenti sulla piattaforma. L'aggiornamento è stato annunciato ufficialmente dalla società, che ha avviato la distribuzione di questa funzione agli utenti.

(Adnkronos) – Instagram ha implementato una funzionalità che consente ai creatori di contenuti di dichiarare esplicitamente la natura sintetica della propria attività attraverso un’etichetta dedicata al profilo. Questa opzione si rivolge a chiunque pubblichi regolarmente materiale generato o profondamente modificato da sistemi di intelligenza artificiale, offrendo una cornice di trasparenza in un ecosistema digitale dove distinguere una realtà autentica da una prodotta da un software è diventato complesso. La novità agisce a livello di account e si affianca ai protocolli di controllo già attivi all'interno dell'infrastruttura di Meta.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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