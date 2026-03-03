Instagram ci vuole trasformare tutti in creator? Ora anche gli utenti base possono programmare i post
Instagram ha annunciato che ora anche gli utenti con account personali possono programmare i post e accedere agli insight, senza dover passare a un account professionale. La novità permette a tutti di gestire meglio i contenuti e monitorare le prestazioni dei propri post, indipendentemente dal tipo di account. La piattaforma sembra voler facilitare la creazione e la gestione dei contenuti per un pubblico più ampio.
Instagram apre a tutti la programmazione dei post e l'accesso agli insight, anche senza l'account professionale. Con questa mossa Meta aumenta ulteriormente la possibilità di ingaggiare gli utenti in una gestione più costante dei contenuti, passando da un uso estemporaneo a uno più simile a quello dei creator. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Instagram modifica i tuoi post senza dirtelo tramite l’intelligenza artificiale: gli utenti sono in rivoltaMeta ha deciso di trasformare gli utenti di Instagram in inconsapevoli pedine di una strategia SEO aggressiva.
Leggi anche: Instagram sfida YouTube: ora i reel si possono vedere anche in televisione, ecco come
How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)
Tutto quello che riguarda Instagram ci vuole trasformare tutti in...
Discussioni sull' argomento Le 15 migliori app di intelligenza artificiale da usare oggi, perché non esiste solo ChatGPT; Instagram apre a tutti la possibilità di programmare i post; Intesa Sanpaolo funziona? 25/02, tutti gli aggiornamenti (update).
Bellezze dell' UMBRIA ! CITTA' DELLA PIEVE, in provincia di PERUGIA. https://www.instagram.com/citta_della_pieve/ - facebook.com facebook
Dubai sfodera l’arma influencer ( o schiavetti di Instagram, vedete voi). x.com