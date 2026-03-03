Instagram ci vuole trasformare tutti in creator? Ora anche gli utenti base possono programmare i post

Instagram ha annunciato che ora anche gli utenti con account personali possono programmare i post e accedere agli insight, senza dover passare a un account professionale. La novità permette a tutti di gestire meglio i contenuti e monitorare le prestazioni dei propri post, indipendentemente dal tipo di account. La piattaforma sembra voler facilitare la creazione e la gestione dei contenuti per un pubblico più ampio.