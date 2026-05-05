Inside Matteo Viviani si chiede | Ci si può abituare alla guerra?
Martedì 5 maggio, sulle reti Mediaset, va in onda la puntata di “Le Iene: Inside”, uno spin-off del programma principale condotto dagli inviati. Questa sera, il conduttore Matteo Viviani si interroga sul possibile adattamento alla guerra, approfondendo temi legati ai conflitti e alle loro implicazioni. La trasmissione si svolge all’interno di un format che unisce inchieste e interviste su temi di attualità.
È Matteo Viviani il conduttore di questa sera, martedì 5 maggio, de Le Iene presentano: Inside, lo spin-off della prima serata di Italia 1, condotto dagli inviati del programma di Davide Parenti. Le anticipazioni del 5 maggio 2026. Lo speciale, scritto da Nicola Remisceg, dal titolo ‘ Ci si può abituare alla guerra? ‘, affronta a tutto tondo un tema tanto duro quanto inevitabile: la guerra, ormai presenza costante nel racconto quotidiano contemporaneo. Nonostante il tentativo di relegarla a qualcosa di distante, i conflitti continuano a imporsi nell’agenda mediatica e nella percezione collettiva, segnalando la difficoltà dell’umanità a fare tesoro dei propri errori.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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