Controlli dei carabinieri nel locale | oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucina

I carabinieri hanno effettuato un controllo in un locale, intervenendo con un maxi intervento che ha portato a una multa di oltre 11.200 euro. Durante l’ispezione è stata disposta anche la chiusura della cucina. La verifica ha coinvolto le attività e le condizioni igienico-sanitarie del locale, portando alle sanzioni e alla chiusura temporanea.

I carabinieri entrano nel locale: scatta il maxi controllo e scatta anche la maxi multa. Oltre 11mila euro (per l’esattezza 11mila e 200 euro). È successo a Seregno nella serata del 20 febbraio quando i militari della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario, disposto dal Comando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Locale pubblico trasformato all'insaputa del Comune: multa di 11mila euro e chiusura a Venaria RealeGli agenti della polizia locale di Venaria Reale hanno multato di oltre 11mila euro e chiuso temporaneamente, fino al ripristino delle condizioni di... Leggi anche: Controlli dei carabinieri: un arresto e multa da 6mila euro a un locale Aggiornamenti e notizie su Controlli. Temi più discussi: Controlli dei carabinieri nella Bassa contro i furti in appartamento; Controlli dei Carabinieri nelle località sciistiche, multe per oltre 7000 euro in Valtournenche; Coltelli, alcol e droga: sabato di controlli straordinari dei carabinieri; ANZIO | Controlli dei Carabinieri nel quartiere Europa: droga, lavoro in nero e sanzioni per oltre 13mila euro. Garbatella e Ostiense, controlli dei Carabinieri: un arresto e due denunceOperazione di sicurezza nei quartieri della zona sud di Roma. Identificate 120 persone e controllati 58 veicoli durante le verifiche ... rainews.it Controlli straordinari dei Carabinieri tra Contigliano, Poggio Moiano e Rocca SinibaldaNewTuscia – CONTIGLIANO/POGGIO MOIANO/ROCCA SINIBALDA – Al fine di incentivare il contrasto all’illegalità e potenziare l’attività di prevenzione, nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri de ... newtuscia.it Sanzioni elevate dopo i controlli straordinari della polizia locale insieme a Dolomiti Ambiente. I verbali per sacchetti lasciati accanto ai cestini. Indagini aperte anche sulle aree verdi e lungo il Fersina. Telecamere e fototrappole nei luoghi più a rischio - facebook.com facebook Proseguono i controlli straordinari nei locali della provincia di Bergamo. x.com