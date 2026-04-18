Sporcizia e cibo scaduto i Nas sospendono un ristorante etnico a Modena

I Carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato un’ispezione in un ristorante etnico di Modena, trovando presenza di sporco e cibo scaduto. A seguito dell’indagine, il locale è stato chiuso temporaneamente e multato con una sanzione superiore ai settemila euro. L’intervento si è concluso con la sospensione dell’attività fino al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Serrande abbassate, temporaneamente, e una sanzione da oltre settemila euro per un ristorante etnico di Modena, finito nel mirino dei Carabinieri del Nas di Parma durante una recente e approfondita ispezione igienico-sanitaria. L'intervento dei militari ha portato alla luce un quadro di profondo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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