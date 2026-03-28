Una mattina movimentata sulla fascia costiera casertana, con un inseguimento tra le forze dell’ordine e un’auto rubata. Dopo aver intercettato il veicolo, i Carabinieri hanno inseguito il conducente, che poi si è schiantato con il mezzo e ha proseguito la fuga tra i campi. L’auto è risultata essere stata rapinata poco prima, ma il soggetto non è stato ancora rintracciato.

Mattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato un’auto rubata al termine di un inseguimento conclusosi con la fuga del conducente. L’episodio è iniziato sulla Strada Statale Domiziana, nei pressi della rotatoria di via Razzino a Mondragone, dove i militari hanno notato una Alfa Romeo 147 sospetta, guidata da un uomo con il volto coperto. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato dando il via a un inseguimento proseguito fino a via Nuova, a Castel Volturno. Qui ha perso il controllo del veicolo, finendo contro cartelli stradali, un albero e la recinzione di un’abitazione. Nonostante l’impatto, l’uomo è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inseguimento da film sulla Domiziana, si schianta con l’auto rubata e scappa nei campi

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