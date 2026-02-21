Accompagna a casa una 29enne e la violenta | 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

A Bergamo, un uomo di 57 anni è finito agli arresti domiciliari dopo aver accompagnato a casa una donna di 29 anni e averla violentata. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe approfittato della condizione alterata della ragazza, che sembrava aver bevuto troppo, per commettere l'abuso. La vittima ha raccontato quanto accaduto, portando gli inquirenti a intervenire. La situazione resta sotto stretta osservazione delle forze dell'ordine.

Bergamo, 21 febbraio 2026 – Avrebbe  accompagnato   a casa una giovane conoscente e poi, approfittando della fragilità della ragazza perché sembra avesse  bevuto troppo, ne avrebbe abusato sessualmente. Dalla mattina di venerdì 20 febbraio un uomo di 57 anni, nato e residente ad Alzano Lombardo, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Alzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura: il 57enne, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

