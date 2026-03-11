Un uomo di 67 anni, che fino a un mese fa era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ha ucciso la sua ex compagna con numerose coltellate. L'episodio è avvenuto in un’abitazione, dove l’uomo si trovava sotto sorveglianza. La vittima, la donna, è stata trovata esanime al termine dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini.

Era ai domiciliari e con il braccialetto elettronico fino a un mese fa Santino Bonfiglio, 67 anni, quando ha ucciso la sua ex compagna a coltellate. È successo ieri sera a Messina. Bonfiglio è stato fermato. Agli inquirenti ha confessato il delitto. I due erano separati già da diversi mesi. La vittima si chiamava Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio. Era nel suo appartamento, nel quartiere Lombardo, quando ha aperto la porta all'ex, che era andato a trovarla per parlare. L'ha uccisa con decine di fendenti. A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima, che non aveva notizie della madre e si era preoccupata. Quando ha scoperto quanto avvenuto ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccide l'ex compagna con decine di coltellate. Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico

