Inquinamento Sarno | due cantieri navali sotto sequestro

Due cantieri navali a Torre Annunziata sono stati messi sotto sequestro preventivo a seguito di controlli mirati a contrastare l'inquinamento del fiume Sarno. L'operazione è stata condotta dalle autorità locali per verificare eventuali violazioni ambientali legate alle attività di costruzione e manutenzione navale. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle motivazioni specifiche del sequestro.

Due cantieri navali sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Torre Annunziata nell'ambito dei controlli per contrastare l'inquinamento del fiume Sarno. A entrambi la Procura di Torre Annunziata contesta lo scarico di acque reflue in assenza delle autorizzazioni e la mancanza sempre delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Contrasto a inquinamento del Sarno, sequestrati due cantieri navaliTempo di lettura: < 1 minutoDue cantieri navali sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Torre Annunziata nell’ambito dei controlli per... Leggi anche: Inquinamento fiume Sarno: sequestro di un’azienda a Torre Annunziata Altri aggiornamenti Si parla di: Il Parco del Fiume Sarno interviene sul sequestro di un cantiere navale nell’area di Castellammare di Stabia. Torre Annunziata - Inquinamento fiume Sarno, sequestrati 2 cantieri navaliSi tratta degli ennesimi sequestri di cantieri nautici effettuati dagli Organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata relative ... stabiachannel.it Torre Annunziata, veleni nel fiume Sarno: sequestrati due cantieri navaliDue cantieri navali sequestrati a Torre Annunziata per inquinamento del fiume Sarno. Ieri, nell'ambito delle attività investigative finalizzate all'accertamento e alla rimozione delle cause dell'inqui ... lostrillone.tv