Inquinamento fiume Sarno | sequestro di un’azienda a Torre Annunziata

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato un’azienda a Torre Annunziata a causa di scarichi di sostanze inquinanti nel fiume Sarno. L’operazione, condotta con la collaborazione della Procura di Torre Annunziata, è partita dopo aver scoperto che l’azienda riversava rifiuti senza alcun trattamento. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato prove di violazioni alle norme ambientali e hanno messo sotto sequestro gli impianti per fermare immediatamente l’inquinamento.

Operazione della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata La Polizia Metropolitana di Napoli – Distretto di Pompei, con la squadra U.S.E.S. (Unità Speciale Emergenza Sarno), ha partecipato a un'importante operazione investigativa che si è conclusa con il sequestro di un'azienda a Torre Annunziata. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, e dal Comando della Polizia Metropolitana di Napoli, guidato da Lucia Rea, ha portato al sequestro d'iniziativa di un opificio a Torre Annunziata, avente ad oggetto la lavorazione e la trasformazione del ferro.