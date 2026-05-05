Recentemente è stato chiarito che gli operai agricoli occasionali non vengono inclusi nel calcolo della soglia dimensionale del Fondo di Tesoreria dell’INPS. Questa esclusione influisce sulla determinazione dell’importo da versare e sulla soglia che definisce le aziende soggette a obblighi contributivi specifici. La normativa specifica che determinati lavoratori, come appunto gli operai agricoli occasionali, non vengono considerati ai fini del calcolo, evitando così pagamenti involontari o errori.

? Cosa scoprirai Come evitare di pagare il Fondo di Tesoreria per errore?. Quali lavoratori non contano per il calcolo della soglia dimensionale?. Perché gli operai con 45 giornate non incidono sulla media annuale?. Cosa rischi se sbagli il conteggio dei dipendenti per la Manovra 2026?.? In Breve Gli OTDO sono esclusi se lavorano al massimo 45 giornate lavorative annue.. L'aliquota unificata sostitutiva non prevede contributi per il Fondo di Tesoreria.. L'INPS ha emesso il messaggio numero 1388 in data 24 aprile 2026.. La Manovra 2026 introduce nuove soglie dimensionali per i versamenti al Fondo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - INPS: operai agricoli occasionali fuori dal calcolo per il Fondo

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