Nel territorio della provincia di La Spezia, sono state pubblicate offerte di lavoro rivolte a impiegati, fabbri e operai agricoli. Le posizioni sono disponibili presso gli sportelli del Centro per l’impiego locale. Per ulteriori dettagli e inviare le candidature, è possibile consultare il sito internet dedicato indicato nella comunicazione.

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it IMPIEGATO TECNICO Azienda di attività di impiantistica per costruzioni navali cerca impiegato tecnico. La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: lettura e interpretazione di disegni tecnici e documentazione proveniente dal cantiere; elaborazioneaggiornamento di elaborati 2D in AutoCAD, supporto su MicroStation. Si offre contratto a tempo indeterminato con periodo di prova. Full-time. Sede La Spezia. Offerta 62600 FABBRO Fabbro serramentista nella zona di Vezzano Ligure. Mansioni:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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