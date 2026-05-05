Innovazione | Unina lancia #benesseredigitale l’App per disconnettersi durante lo studio

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha presentato #benesseredigitale UniNA, un’app dedicata a favorire il disconnettersi durante le sessioni di studio. Il progetto mira a incoraggiare un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali tra gli studenti dell’ateneo e altri utenti, promuovendo un approccio più equilibrato e salutare all’uso della tecnologia.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, un progetto innovativo che promuove un uso più sano, consapevole ed equilibrato degli strumenti digitali tra gli studenti dell’Ateneo e non solo. L’iniziativa, presentata oggi presso l’ Aula Magna Storica dell’Università Federico II, integra tecnologia, incentivazione concreta e certificazione delle competenze, con l’obiettivo di trasformare la disconnessione da semplice scelta individuale a pratica misurabile, motivante e riconosciuta. Al centro del progetto c’è LockBox, l’app che consente di bloccare volontariamente le applicazioni che creano più distrazioni durante le sessioni di studio, aiutando gli studenti a ridurre le interruzioni e a migliorare concentrazione, rendimento e benessere psicologico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Pixel studio app perde strumenti di intelligenza artificiale generativa durante la fase di chiusuraQuesto approfondimento esamina le novità legate a google pixel studio, l’app di editing introdotta con la serie pixel 9. Pixel studio chiude l’app google annuncia la chiusuraPixel Studio è stato lanciato nel 2024 insieme al Pixel 9, accompagnando funzioni dedicate agli screenshot e all’editing grafico.