Pixel studio chiude l’app google annuncia la chiusura

Google ha annunciato la chiusura dell’app Pixel Studio, un’applicazione lanciata nel 2024 insieme al Pixel 9, che offriva strumenti per screenshot e editing grafico. La decisione di interrompere il servizio è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su motivazioni o tempistiche. Pixel Studio è stato uno strumento popolare tra gli utenti di Pixel, ma ora non sarà più disponibile.

Pixel Studio è stato lanciato nel 2024 insieme al Pixel 9, accompagnando funzioni dedicate agli screenshot e all'editing grafico. L'aggiornamento dedicato alle serie Pixel 9 e 10 segna l'avvio di una fase di chiusura progressiva della piattaforma, con limitazioni delle capacità generative e una revisione delle funzionalità disponibili. pixel studio: nascita, funzioni iniziali e trasformazioni. Pixel Studio è stato concepito per offrire strumenti di modifica rapida di immagini, oltre a gestire elementi visivi come screenshot, e si è evoluto come alternativa a Markup grazie a un'interfaccia moderna basata su Material 3 Expressive. Nell'update destinato alle serie pixel 9 e 10, le capacità generative tramite prompt non sono più presenti, né strumenti per creare adesivi o rimuovere parti dell'immagine.