Pixel studio app perde strumenti di intelligenza artificiale generativa durante la fase di chiusura

Durante la fase di chiusura, l’app Pixel Studio, dedicata all’editing fotografico e introdotta con la serie Pixel 9, ha perso temporaneamente alcuni strumenti di intelligenza artificiale generativa. La notizia riguarda la sospensione di funzionalità che utilizzano l’intelligenza artificiale, senza che siano stati comunicati dettagli sulle cause o sui tempi di ripristino. La notizia si riferisce a utenti e sviluppatori coinvolti nel settore.

Questo approfondimento esamina le novità legate a google pixel studio, l'app di editing introdotta con la serie pixel 9. Le indicazioni preliminari suggeriscono una riduzione delle funzionalità AI generativa, con la rimozione di strumenti basati su prompt, la creazione di stickers e la possibilità di eliminare parti dell'immagine. Contestualmente, si prospetta una migrazione verso Nano Banana in Gemini e un maggiore focus su nuove capacità di generazione di immagini in altri servizi Google. L'articolo sintetizza lo stato attuale, le tempistiche e le implicazioni pratiche per gli utenti, offrendo un quadro chiaro e verificabile delle modifiche in corso. Pixel Studio è stato lanciato nel 2024 insieme al Pixel 9, accompagnando funzioni dedicate agli screenshot e all'editing grafico.