Infortunio sul lavoro a Grottolella la solidarietà della CGIL | Non si tratta di fatalità

Un infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina a Grottolella, coinvolgendo una donna di 56 anni impiegata nella raccolta dei rifiuti presso l’azienda Irpiniambiente. La lavoratrice si trovava sul campo quando si è verificato l’incidente. La CGIL ha espresso solidarietà, sottolineando che non si tratta di un evento casuale. La vicenda ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro in un settore considerato essenziale per il territorio.