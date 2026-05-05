Infortunio sul lavoro a Grottolella la solidarietà della CGIL | Non si tratta di fatalità
Un infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina a Grottolella, coinvolgendo una donna di 56 anni impiegata nella raccolta dei rifiuti presso l’azienda Irpiniambiente. La lavoratrice si trovava sul campo quando si è verificato l’incidente. La CGIL ha espresso solidarietà, sottolineando che non si tratta di un evento casuale. La vicenda ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro in un settore considerato essenziale per il territorio.
Il grave infortunio sul lavoro ha coinvolto ieri mattina una lavoratrice di 56 anni, dipendente dell’azienda Irpiniambiente mentre svolgeva il proprio servizio nella raccolta dei rifiuti, pone l'attenzione sull’attività svolta, essenziale per il territorio e spesso agita in condizioni complesse.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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