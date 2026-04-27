Giornata mondiale sicurezza sul lavoro la Cgil Abruzzo Molise | Non fatalità ma emergenza

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, la Cgil Abruzzo Molise ha evidenziato come gli infortuni e le morti sul lavoro siano da considerare un’emergenza e non un caso fortuito. La confederazione ha richiesto maggiori interventi di prevenzione, formazione e controlli per affrontare questa problematica. La giornata viene celebrata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla realtà degli incidenti lavorativi nel paese.

“Non fatalità, ma emergenza, servono prevenzione, formazione e controlli”. In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile, la Cgil Abruzzo Molise lancia un allarme netto sulla situazione degli infortuni e delle morti sul lavoro in Italia.“Il 28 aprile.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... Sicurezza sul lavoro, a Napoli le celebrazioni per la Giornata mondiale con studenti, istituzioni e impreseOltre 300 partecipanti tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti attesi martedì 28 aprile dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna della Scuola... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Protezione civile e trasporti, scontro in Commissione Vigilanza; Carcere minorile, la denuncia della Fp Cgil: Sicurezza in ombra e gravi criticità; Sicurezza urbana, parere favorevole in Commissione Bilancio; Trasporti, TUA sotto accusa in Commissione Vigilanza: critiche da sindacati e opposizione. Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, la Cgil Abruzzo Molise: Non fatalità, ma emergenzaIl sindacato: Il 28 aprile non è una data da segnare in agenda e dimenticare. Quest'anno più che mai va letta per quello che è: la fotografia di un'emergenza nazionale che non accenna a rientrare ... ilpescara.it Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, CGIL Abruzzo Molise: Non fatalità, ma emergenza. Servono prevenzione, formazione e controlliCAMPOBASSO – Il 28 aprile, Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, non è una ricorrenza simbolica né un appuntamento da ... molisenetwork.net CGIL Abruzzo Molise. Angelo Badalamenti · Laura Palmer's Theme (Instrumental). Quando provano a cancellarti la memoria, ma così puoi rivedere questo video per la prima volta…. Verso il 25 aprile… Per sempre #antifascisti #25aprile #antifascistisemp - facebook.com facebook