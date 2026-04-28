Sicurezza sul lavoro Cgil Umbria | Gli infortuni non avvengono per fatalità va cambiato il sistema d’impresa

La Cgil dell'Umbria ha dichiarato che gli incidenti sul lavoro non sono solo eventi casuali, ma sono legati alle modalità di gestione delle imprese. Secondo il sindacato, il sistema aziendale attuale contribuisce a creare condizioni di insicurezza, precarietà e una competizione che riduce gli standard di sicurezza. La richiesta è di intervenire per modificare le logiche che regolano le imprese e migliorare la tutela dei lavoratori.

"Gli infortuni non avvengono per fatalità, va cambiato il sistema d’impresa che genera insicurezza, precarietà e competizione al ribasso". Queste le parole della Cgil Umbria in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.L'organizzazione sindacale ribadisce la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, la Cgil Abruzzo Molise: “Non fatalità, ma emergenza” Leggi anche: "La vita dei lavoratori messa in pericolo: non è fatalità, è il sistema che va cambiato" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Di lavoro si continua a morire: sicurezza e prevenzione tra norme e realtà; Difesa di lavoro, diritti e precari. Nuova sede Cgil; Re David, Cgil: La salute dei lavoratori è la vera misura del funzionamento di un’impresa; Patto per il lavoro in Umbria: accordo contro il dumping contrattuale nel commercio e turismo. Cgil-Flc-Inca, premiate 7 scuole su sicurezza sul lavoroIl concorso, fortemente voluto da Cgil, Flc e Inca, nasce in un contesto dove i numeri di infortuni e malattie professionali sono ancora critici. adnkronos.com Allarme della Cgil in E-R, +7,2% gli infortuni sul lavoro a inizio annoIn Emilia-Romagna il 2026 si apre con un forte aumento degli infortuni sul lavoro: nei primi due mesi dell'anno le denunce sono salite del 7,2%, quasi il triplo rispetto alla media nazionale ferma al ... ansa.it , Venti anni di storia del sindacato della conoscenza attraverso la voce della segretaria generale della FLC CGIL Umbria #20annidiflc - facebook.com facebook