Infortunio Davis tegola per l’Udinese | si ferma l’attaccante! Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Dopo la partita contro il Milan, si è appreso che l’attaccante dell’Udinese ha subito un infortunio e dovrà rimanere fuori a lungo. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici della squadra, ma non sono stati divulgati dettagli specifici sulla natura dell’infortunio o sulla durata della sua assenza. La squadra dovrà fare a meno del giocatore nelle prossime gare, in attesa di ulteriori aggiornamenti medici.

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