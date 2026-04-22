Infortunio Gnabry tegola tremenda per Bayern e Germania! L’attaccante salterà i Mondiali 2026 le sue condizioni ufficiali

Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco, ha subito un infortunio che lo costringerà a saltare i Mondiali del 2026 con la nazionale tedesca. Le sue condizioni ufficiali sono state rese note, annunciando la fine anticipata della sua stagione calcistica. La notizia rappresenta un duro colpo per il club e per la selezione nazionale, che perderanno un elemento chiave per un lungo periodo.

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