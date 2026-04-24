Infortuni sul lavoro | aumentano gli incidenti in itinere Roma maglia nera in Italia

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento degli incidenti sul lavoro che avvengono durante gli spostamenti tra casa e azienda, con Roma che si colloca al primo posto in Italia per numero di questi infortuni. Nel frattempo, si osserva una diminuzione degli infortuni all’interno delle aziende, indicando un possibile miglioramento nelle misure di sicurezza adottate sul posto di lavoro. Questi dati evidenziano un quadro in evoluzione nel settore della tutela dei lavoratori.

Roma maglia nera degli incidenti sul lavoro in itinere. Diminuiscono gli infortuni in azienda, segnale incoraggiante di una maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, il rischio di subire un incidente sul lavoro si sposta fuori dai luoghi tradizionali, correndo lungo le.🔗 Leggi su Romatoday.it

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