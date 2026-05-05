L’inflazione in Italia si aggrava a causa della crisi in Iran e delle tensioni nello Stretto di Hormuz, portando a un aumento dei costi per molte famiglie. Secondo le stime, il rincaro si traduce in una spesa aggiuntiva di circa 1.000 euro all’anno per ogni famiglia. La situazione internazionale influenza direttamente i prezzi di beni e servizi nel paese, con effetti concreti sui bilanci domestici.

L’onda lunga della guerra in Iran, con l’annessa crisi dello Stretto di Hormuz, si ripercuote anche sulle tasche degli italiani. In appena due mesi, tra febbraio e aprile, i rincari su energia, trasporti e beni di consumo hanno generato un impatto che sfiora i 1.000 euro annui per famiglia. A stimarlo è il Codacons, sulla base dei dati Istat, che evidenziano l’impennata generalizzata dei prezzi al dettaglio. Carburanti in forte aumento: +38% in due mesi. A guidare la crescita dei prezzi sono i combustibili liquidi: benzina, diesel, gasolio e cherosene registrano un aumento medio del +38,4% in appena due mesi. Il gasolio segna un +23%, mentre la benzina cresce del +6,2%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inflazione e guerra in Iran, stangata da quasi 1.000 euro per ogni famiglia

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