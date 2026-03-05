Guerra in Iran allarme di Cna Fita | Tempesta perfetta dal caro gasolio stangata da oltre 2mila euro per ogni camion

Cna Fita segnala che il conflitto in Iran ha provocato un aumento dei prezzi del gasolio, con una spesa superiore a 2.000 euro per ogni camion. L’associazione evidenzia come questa situazione si traduca in una vera e propria stangata per le imprese di autotrasporto, mettendo a rischio le loro attività e le catene di approvvigionamento italiane. La crisi nel Paese mediorientale sta influenzando direttamente i costi del settore.

Così Cna Fita: "Il peso della crisi energetica internazionale non può essere scaricato interamente sulle spalle degli autotrasportatori" Il conflitto in Iran sta scatenando un'ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell'autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. L'aumento dei prezzi alla pompa in appena quattro giorni si traduce, secondo le stime di Cna Fita, in un aggravio di oltre 2.400 l'anno per un mezzo pesante che percorre 100mila chilometri annui. "Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro (+25%) che significherebbe altri 13mila euro di spesa extra l'anno per ogni singolo automezzo", afferma il presidente provinciale Cna Fita, Paolo Andreini.