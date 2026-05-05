Infermiere accoltellato nel parcheggio il Cardarelli | Consegnate alla Ps immagini videosorveglianza

Un infermiere di 60 anni è stato ferito questa mattina nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli, poco dopo le 9. La direzione dell'ospedale ha richiesto alla polizia di consegnare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare l'autore dell'aggressione. Le autorità stanno conducendo le indagini per trovare il responsabile dell'accoltellamento avvenuto in un'area esterna alla struttura sanitaria.

E' caccia all'aggressore dopo il ferimento, questa mattina intorno alle 9, di un infermiere di 60 anni in servizio all’ospedale Cardarelli. Il ferimentoTutto si è svolto nel giro di pochissimi minuti: l'infermiere ha riferito agli inquirenti che aveva appena parcheggiato il proprio motociclo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Infermiere accoltellato nel parcheggio del CardarelliUn infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli.

Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn infermiere dell’ospedale ‘Cardarelli’ è stato ferito a coltellate nell’area parcheggio della struttura sanitaria...

Contenuti e approfondimenti

Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli: aveva appena terminato il turnoUn infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli: lo apprende Fanpage.it da fonti investigative. A quanto si apprende, l'uomo aveva appena terminato il suo turno di lavoro e ... fanpage.it

Infermiere accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di NapoliUn infermiere dell'ospedale 'Cardarelli' è stato ferito a coltellate nell'area parcheggio della struttura sanitaria napoletana . (ANSA) ... ansa.it