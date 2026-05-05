Infermiere accoltellato nel parcheggio del Cardarelli

Un infermiere è stato ferito con un coltello nel parcheggio di un ospedale a Napoli. L’incidente è avvenuto questa mattina, mentre l’uomo stava tornando alla propria auto dopo aver terminato il turno di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e raccogliere eventuali testimonianze. Non sono state rese note le condizioni del ferito.

Un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli. L’aggressione è avvenuta stamattina, al termine del turno di lavoro, mentre l’uomo stava raggiungendo la propria auto.Secondo una prima ricostruzione, il sanitario è stato avvicinato da tre persone che.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn infermiere dell’ospedale ‘Cardarelli’ è stato ferito a coltellate nell’area parcheggio della struttura sanitaria... Napoli, infermiere accoltellato nell’area parcheggio del Cardarelli: si indagaUn infermiere è stato accoltellato all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Contenuti utili per approfondire Napoli, infermiere accoltellato nel parcheggio del Cardarelli: ferito durante un tentativo di rapinaNapoli -Un infermiere in servizio presso l’ospedale Cardarelli è stato ferito con un’arma da taglio nel parcheggio della struttura sanitaria, al termine del ... cronachedellacampania.it Infermiere accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di NapoliUn infermiere dell'ospedale 'Cardarelli' è stato ferito a coltellate nell'area parcheggio della struttura sanitaria napoletana . (ANSA) ... ansa.it