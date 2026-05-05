Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di Napoli

Un infermiere è stato ferito con un coltello nell’area parcheggio di un ospedale a Napoli. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e la vittima ha riportato ferite da arma bianca. Le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto e non sono ancora state rese note le cause dell’aggressione. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un infermiere dell’ospedale ‘Cardarelli’ è stato ferito a coltellate nell’area parcheggio della struttura sanitaria napoletana.Il fatto è avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi quando il sanitario, al termine del suo turno di lavoro, stava riprendendo l’auto per far ritorno a casa. Secondo quanto raccontato è stato quindi avvicinato da tre persone che gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Al suo diniego, uno dei tre ha estratto un coltello colpendolo più volte. La vittima poco dopo si è presentata al pronto soccorso dove è stata medicata. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia ‘Arenella’ di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di Napoli Notizie correlate Napoli, infermiere accoltellato nell’area parcheggio del Cardarelli: si indagaUn infermiere è stato accoltellato all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Leggi anche: Napoli choc, infermiere accoltellato all'ospedale Cardarelli: si indaga Panoramica sull’argomento Napoli, infermiere accoltellato nel parcheggio del Cardarelli: ferito durante un tentativo di rapinaNapoli -Un infermiere in servizio presso l’ospedale Cardarelli è stato ferito con un’arma da taglio nel parcheggio della struttura sanitaria, al termine del ... cronachedellacampania.it Choc all’ospedale Cardarelli, infermiere accoltellato durante il tentativo di rapinaL'uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato ferito con un oggetto contundente e ha dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto, che lo ha minacciato a scopo di ra ... internapoli.it