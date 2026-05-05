Infermiere accoltellato nel parcheggio il Cardarelli | Consegnate alla Polizia le immagini di videosorveglianza

Un infermiere di 60 anni è stato ferito questa mattina intorno alle 9 in un parcheggio vicino all'ospedale Cardarelli. L'ospedale ha comunicato di aver consegnato alla polizia le immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza, mentre si cerca di identificare l'aggressore. La polizia sta approfondendo le verifiche per capire l’accaduto e le motivazioni alla base dell’attacco.

E' caccia all'aggressore dopo il ferimento, questa mattina intorno alle 9, di un infermiere di 60 anni in servizio all’ospedale Cardarelli. Tutto si è svolto nel giro di pochissimi minuti: l'infermiere ha riferito agli inquirenti che aveva appena parcheggiato il proprio motociclo nello spazio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Infermiere accoltellato nel parcheggio, il Cardarelli: "Consegnate alla Ps immagini videosorveglianza"E' caccia all'aggressore dopo il ferimento, questa mattina intorno alle 9, di un infermiere di 60 anni in servizio all’ospedale Cardarelli. Infermiere accoltellato nel parcheggio del CardarelliUn infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli. Contenuti di approfondimento Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli: aveva appena terminato il turnoUn infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli: lo apprende Fanpage.it da fonti investigative. A quanto si apprende, l'uomo aveva appena terminato il suo turno di lavoro e ... fanpage.it Infermiere accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di NapoliUn infermiere dell'ospedale 'Cardarelli' è stato ferito a coltellate nell'area parcheggio della struttura sanitaria napoletana . (ANSA) ... ansa.it