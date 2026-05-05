Infermiere accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli | aveva appena terminato il turno

Un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio di un ospedale nel quartiere di Napoli subito dopo aver concluso il turno di lavoro. L’uomo è stato avvicinato e colpito con un’arma da taglio, ma le sue condizioni sono considerate non gravi. La polizia del commissariato Arenella sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le sue condizioni non sarebbero gravi: l'uomo sarebbe stato avvicinato nel parcheggio e poi colpito. Indaga il commissariato Arenella di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn infermiere dell’ospedale ‘Cardarelli’ è stato ferito a coltellate nell’area parcheggio della struttura sanitaria... Infermiere accoltellato nel parcheggio del CardarelliUn infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli. Contenuti di approfondimento Napoli, infermiere accoltellato nel parcheggio del Cardarelli: ferito durante un tentativo di rapinaNapoli -Un infermiere in servizio presso l’ospedale Cardarelli è stato ferito con un’arma da taglio nel parcheggio della struttura sanitaria, al termine del ... cronachedellacampania.it Infermiere accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di NapoliUn infermiere dell'ospedale 'Cardarelli' è stato ferito a coltellate nell'area parcheggio della struttura sanitaria napoletana . (ANSA) ... ansa.it