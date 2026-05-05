Infarto sotto la doccia dopo la partita | 34enne soccorso e salvato in ospedale

Dopo aver concluso una partita, un calciatore di 34 anni ha avuto un infarto mentre si trovava sotto la doccia. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, permettendo il trasferimento in ospedale. L’intervento medico ha portato al salvataggio dell’uomo, che ora si trova sotto stretta osservazione. L’episodio si è verificato in un contesto sportivo e ha richiesto l’intervento immediato delle ambulanze.

Un calciatore di 34 anni è stato colpito da un infarto subito dopo una partita, ma è stato salvato grazie a un intervento tempestivo all’ospedale. L’uomo aveva appena concluso l’incontro sul campo sportivo di Novi Velia e si trovava sotto la doccia quando ha iniziato ad avvertire un forte dolore.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salvato dall’infarto in farmacia. Settantenne trasportato con l’elisoccorso in ospedaleUn uomo è stato salvato da un infarto grazie al tempestivo intervento del personale della Farmacia Pontini Marco e all’utilizzo della telemedicina. Leggi anche: Paura al Parco della pace. Triatleta colto da infarto mentre nuota in corsia. Soccorso, si è salvato Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Novi Velia, infarto dopo una partita: 34enne salvato in ospedale; Novi Velia, infarto dopo la partita: 34enne salvato all’ospedale San Luca. Novi Velia, infarto dopo una partita: 34enne salvato in ospedaleColto da infarto, salvato in extremis all'ospedale San Luca. Momenti di grande apprensione nel fine settimana al termine di una partita di calcio disputata presso il campo sportivo di ... ilmattino.it Infarto nei giovani: cause, sintomi e prevenzioneScopri le cause e i sintomi dell'infarto nei giovani. Approfondisci come ridurre il rischio di infarto in età precoce. microbiologiaitalia.it Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. Si trovava in un’area pubblica quando si è accasciato al suolo, sotto gli occhi dei passanti. - facebook.com facebook