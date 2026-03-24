Un uomo è stato salvato da un infarto grazie al tempestivo intervento del personale della Farmacia Pontini Marco e all’utilizzo della telemedicina. L’episodio si è consumato domenica a Gualdo Cattaneo, durante un elettrocardiogramma eseguito in farmacia. Determinante la diagnosi immediata del medico a distanza e il rapido trasferimento del paziente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato sottoposto a intervento. L’uomo, di circa 70 anni, si era recato in farmacia per effettuare un elettrocardiogramma tramite il servizio di telemedicina. Durante l’esame, il medico refertante ha individuato immediatamente un infarto in atto, riconoscendo la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvato dall’infarto in farmacia. Settantenne trasportato con l’elisoccorso in ospedale

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