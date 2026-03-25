Paura al Parco della pace Triatleta colto da infarto mentre nuota in corsia Soccorso si è salvato

Lunedì sera alle 19,15, nella piscina del Parco della Pace, un triatleta ha accusato un infarto mentre nuotava nella quarta corsia durante un allenamento degli atleti dell’Ironman Triathlon Pesaro. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, che sono intervenuti prontamente. L’atleta è stato trasferito in ambulanza, dove ha ricevuto le prime cure e si trova ora sotto osservazione.

Sono le 19,15 di lunedì sera. Nella quarta corsia della piscina del Parco della Pace, gli atleti dell’ Ironman Triathlon Pesaro si stanno allenando a buon ritmo. Dopo i primi quattrocento metri, si passa alla seconda lunghezza indicata dalla tabella di allenamento: i duecento metri. La fila di nuotatori procede in ordine. In acqua, a tirare il gruppo, c’è un 54enne che apre la scia e detta il ritmo. Dietro, tutti gli altri della squadra. Il Triathlon prevede anche la disciplina del nuoto e il 54enne ha una buona preparazione per avviare il gruppo al lavoro. Improvvisamente però qualcosa non va. Il triatleta rallenta il ritmo delle bracciate. Poi si ferma di lato senza riuscire a raggiungere la fine della vasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura al Parco della pace. Triatleta colto da infarto mentre nuota in corsia. Soccorso, si è salvato Articoli correlati Anziano colto da malore a Torre del Greco, salvato da tre agenti della MunicipaleTempo di lettura: 2 minutiAnziano è colto da malore nell’area mercatale di Torre del Greco: prima dell’arrivo dell’ambulanza, a praticargli le... Ha un infarto mentre scia ai Piani di Bobbio: soccorso chirurgoBarzio (Lecco), 26 gennaio 2026 – Minuti di paura sulle sulle piste da sci della Valsassina. Approfondimenti e contenuti su Parco della Temi più discussi: Paura al Parco della pace. Triatleta colto da infarto mentre nuota in corsia. Soccorso, si è salvato; Lugo, uomo con maschera e piccone semina paura al parco; Chi ha paura della pace?; Il regalo speciale per Rudder: il cane ferito non può andare al parco, così il parco va da lui. Pesaro, il boschetto della paura: gli spacciatori si sono ripresi il Miralfiore. Il viaggio del Corriere nel parco tra siringhe, pusher e disperatiPESARO La ragazza attraversa in leggings e giubbotto il boschetto interno del parco Miralfiore. Un vestiario decisamente poco adeguato alle temperature di questo gennaio, ma lei, che non può avere più ... corriereadriatico.it Parco della Piana vittima dei roghi: L’estate fa paura, più sorveglianzaDiciotto incendi da giugno a oggi. Il presidente di Legambiente. tira in ballo la Regione. Cosa vuole fare il governatore?. msn.com Oggi bella passeggiata nel parco della Reggia. E sempre una bella esperienza - facebook.com facebook Per i lavori delle nuove stazioni della Metro C non è previsto alcun abbattimento di alberi. Abbiamo scelto di salvarli tutti. Ogni albero viene espiantato con tecniche specifiche che preservano l’apparato radicale, per essere poi ripiantato e continuare a vivere. x.com