Un elefante ha causato scompiglio in un tempio in India, provocando un morto e diversi feriti. Le immagini mostrano l’animale che si aggira senza controllo tra la folla, mentre le persone cercano di mettersi in salvo e alcuni veicoli vengono danneggiati. L’incidente ha suscitato scalpore sui social media, dove è stato condiviso un video che riprende il momento dell’attacco.

Il video dell’attacco: elefante fuori controllo semina il panico nel tempio. Un elefante fuori controllo, persone in fuga, veicoli distrutti. Le immagini che stanno circolando in queste ore sui social documentano una scena di caos e violenza avvenuta in India, dove un animale tenuto in cattività ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di diverse persone. Il bilancio è di un morto e almeno un ferito grave, ma la situazione avrebbe potuto essere ancora più drammatica. L’episodio si è verificato nel tempio di Kidangoor Mahavishnu, nei pressi di Angamaly, nello stato del Kerala, nella giornata di venerdì 1° maggio 2026. La dinamica: si libera dalle catene e attacca.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - India, elefante impazzisce al tempio: un morto e feriti, il video choc dell’attacco

Notizie correlate

India: Morto elefante dipinto di rosa per delle fotoUn servizio fotografico con protagonista un elefante dipinto interamente di rosa ha scatenato l’indignazione mondiale dopo che l’animale è poi morto.

Leggi anche: Elefante ribalta auto, sradica alberi e semina il panico in un tempio: era stato portato lì per una cerimonia religiosa – Video

Altri aggiornamenti

India, elefante impazzito durante cerimonia: morto il custode, panico in un tempio del Kerala (Video)Momenti di terrore in un tempio indù nello stato del Kerala, nel sud dell’India, dove un elefante impiegato per una cerimonia religiosa è improvvisamente andato fuori controllo, scatenando il panico t ... ilmeteo.it

Elefante ribalta auto, sradica alberi e semina il panico in un tempio: era stato portato lì per una cerimonia religiosa – VideoUn elefante portato per una cerimonia religiosa è impazzito in Kerala: ha ucciso il custode e ribaltato auto - Video ... ilfattoquotidiano.it