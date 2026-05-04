Elefante ribalta auto sradica alberi e semina il panico in un tempio | era stato portato lì per una cerimonia religiosa – Video

Un elefante, portato in un tempio indù per una cerimonia religiosa nello stato di Kerala, ha improvvisamente mostrato comportamenti aggressivi. L’animale ha ribaltato un’auto, sradicato alcuni alberi e ha causato momenti di paura tra i presenti. Un video che circola online mostra le azioni dell’elefante mentre si aggira tra le strutture del tempio, creando scompiglio e tensione tra i fedeli.

Un elefante ha seminato il panico in un tempio indù nello stato di Kerala. L’animale, portato lì per partecipare a una cerimonia religiosa, è diventato improvvisamente aggressivo. L’elefante ha prima ucciso il proprio custode poi ha iniziato a ribaltare auto, sradicare alberi, e creare confusione. Solo dopo ore le autorità sono riuscite a controllare l’animale, sedandolo con dardi tranquillanti. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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