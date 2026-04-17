India | Morto elefante dipinto di rosa per delle foto

Da newsner.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elefante dipinto di rosa è stato protagonista di un servizio fotografico in India, attirando l’attenzione internazionale. Dopo le riprese, l’animale è deceduto, suscitando reazioni di sdegno. La vicenda ha sollevato interrogativi sul trattamento degli animali in foto pubblicitarie e spettacoli, mentre le autorità hanno avviato indagini sulla causa della morte e sulle pratiche adottate durante le riprese.

Un servizio fotografico con protagonista un elefante dipinto interamente di rosa ha scatenato l’indignazione mondiale dopo che l’animale è poi morto. La fotografa è accusata di maltrattamento verso gli animali, mentre difende la sua controversa “arte” e scherza online dicendo “Come ho ucciso un elefante”. Nel novembre 2025, la fotografa russa Julia Buruleva ha organizzato un servizio fotografico in un tempio di Ganesha abbandonato a Jaipur, in India. Con una modella e un elefante entrambi dipinti di un rosa acceso e uniforme. Condividendo le immagini sui social, Buruleva ha spiegato di aver trascorso sei settimane in città. Traendo ispirazione dalla tavolozza di colori rosa e dal simbolismo culturale di Jaipur per il progetto che ha chiamato la sua “Art Expedition”.🔗 Leggi su Newsner.it

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