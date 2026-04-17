India | Morto elefante dipinto di rosa per delle foto

Un elefante dipinto di rosa è stato protagonista di un servizio fotografico in India, attirando l’attenzione internazionale. Dopo le riprese, l’animale è deceduto, suscitando reazioni di sdegno. La vicenda ha sollevato interrogativi sul trattamento degli animali in foto pubblicitarie e spettacoli, mentre le autorità hanno avviato indagini sulla causa della morte e sulle pratiche adottate durante le riprese.

Un servizio fotografico con protagonista un elefante dipinto interamente di rosa ha scatenato l’indignazione mondiale dopo che l’animale è poi morto. La fotografa è accusata di maltrattamento verso gli animali, mentre difende la sua controversa “arte” e scherza online dicendo “Come ho ucciso un elefante”. Nel novembre 2025, la fotografa russa Julia Buruleva ha organizzato un servizio fotografico in un tempio di Ganesha abbandonato a Jaipur, in India. Con una modella e un elefante entrambi dipinti di un rosa acceso e uniforme. Condividendo le immagini sui social, Buruleva ha spiegato di aver trascorso sei settimane in città. Traendo ispirazione dalla tavolozza di colori rosa e dal simbolismo culturale di Jaipur per il progetto che ha chiamato la sua “Art Expedition”.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - India: Morto elefante dipinto di rosa per delle foto Notizie correlate India, elefante dipinto di rosa muore 5 mesi dopo: gogna social per la fotografa russa(Adnkronos) – Forte indignazione in India per la morte dell’elefante, una femmina di 65 anni recentemente 'protagonista' in un servizio fotografico... Elefante dipinto di rosa per uno shooting, poi la morte: bufera sull’artista e indagineL’elefante rosa e la morte che cambia tutto Un elefante dipinto di rosa acceso per uno shooting artistico. Contenuti utili per approfondire India, elefante dipinto di rosa morto 5 mesi dopo servizio fotografico: rabbia sui socialLeggi su Sky TG24 l'articolo India, elefante dipinto di rosa morto 5 mesi dopo servizio fotografico: rabbia sui social ... tg24.sky.it India, morto l'elefante dipinto di rosa per un servizio fotografico, scoppia la polemicaLe foto, realizzate nel novembre 2025 dalla fotografa russa Julia Buruleva e pubblicate online a dicembre, sono tornate a circolare di recente, alimentando il dibattito soprattutto dopo la notizia ... tg.la7.it