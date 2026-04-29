Nuove verifiche sono in corso riguardo alla sentenza di adozione ottenuta in Uruguay da una coppia composta da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Le indagini si concentrano sulla compatibilità tra lo stile di vita della coppia e i requisiti richiesti, oltre a un procedimento giudiziario che fonti locali definiscono “altamente irregolare”. Un documento inedito è stato consegnato alle autorità italiane e sudamericane per approfondire la vicenda.

Milano – Accertamenti sulla veridicità della sentenza di adozione del bambino ottenuta in Uruguay dalla coppia Nicole Minetti-Giuseppe Cipriani, e su un procedimento che fonti locali contattate da media del Paese sudamericano hanno definito “altamente irregolare”. Verifiche, soprattutto in Spagna (Minetti ha vissuto a lungo a Ibiza) e in Uruguay, su eventuali procedimenti penali (finora non emersi) a carico dell’ ex igienista dentale ed ex consigliera regionale in Lombardia che ha chiesto e ottenuto la grazia dal presidente della Repubblica. E poi una ricognizione sul suo stile di vita, per verificare se davvero abbia preso “una radicale distanza dal passato” con una “seria e concreta volontà di riscatto sociale ”, presupposto fondamentale per quel colpo di spugna sui suoi trascorsi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nicole Minetti, la grazia può saltare: nuove indagini su stile di vita e adozione in Uruguay. Ecco il documento inedito

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