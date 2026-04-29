Le autorità stanno conducendo verifiche in Italia, Spagna e Uruguay riguardo alla documentazione presentata da Nicole Minetti per ottenere la grazia. Oltre alla sentenza di adozione in Uruguay, sono in corso indagini anche su altre questioni legali all’estero. Le indagini mirano a ricostruire la provenienza e la validità dei documenti presentati nell’ambito di questa pratica. Il lavoro degli inquirenti prosegue per approfondire ogni aspetto della vicenda.

Verifiche. In Italia, Spagna e Uruguay. Il lavoro degli inquirenti per ricostruire la catena di documenti prodotta da Nicole Minetti per richiedere la grazia prosegue. Gli scoop de Il Fatto Quotidiano hanno spinto il presidente della Repubblica a scrivere al ministero della Giustizia chiedendo ulteriori accertamenti. Alcuni punti riportati nei documenti prodotti da Minetti, a iniziare dalle visite del piccolo in due ospedali italiani, sono già stati smentiti pubblicamente. Una vicenda, quest’ultima, sulla quale ora Minetti sembra fornire una nuova versione, mentre il lavoro prosegue. Le verifiche all’estero. In particolare, la procura generale di Milano sta acquisendo in Uruguay, per verificarne la veridicità, la sentenza di adozione del figlio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Nicole Minetti: verifiche anche sulla sentenza di adozione in Uruguay e su indagini a suo carico all’estero

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