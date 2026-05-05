Due incidenti tra le autostrade A7 e A12 sono al centro di un’indagine per omicidio stradale. Le autorità stanno analizzando le modalità delle cadute dei motociclisti prima dell’impatto e hanno iscritto nel registro degli indagati due conducenti coinvolti negli incidenti. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche degli eventi.

? Cosa scoprirai Come sono avvenute le cadute dei motociclisti prima dell'impatto?. Chi sono i conducenti ora ufficialmente indagati dalla Procura?. Perché le perizie tecniche sui veicoli sono decisive per il caso?. Quali criticità di sicurezza emergeranno dai rilievi nelle gallerie?.? In Breve PM Federico Panichi iscrive i conducenti nel registro degli indagati per omicidio stradale.. Vittime identificate Davide Manelli di Lecco e Adriano Cancedda di Sant’Olcese.. Perizie tecniche sui veicoli per ricostruire cadute e impatti tra A7 e A12.. Indagini sulla sicurezza stradale e capacità di reazione conducenti in galleria Dellepiane.. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo i due incidenti che hanno causato la morte di Davide Manelli e Adriano Cancedda tra l’A7 e l’A12 durante lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagine per omicidio stradale: i due incidenti tra A7 e A12

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Morte di Davide Manelli sulla A7: la Procura di Genova indaga tre persone per omicidio stradaleStava tornando a casa, in direzione nord, verso Lecco e il lago, quando la sua moto ha perso aderenza sull'asfalto della galleria Delle Piane nord.

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