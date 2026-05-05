L’Oms sta indagando su un possibile rischio di hantavirus tra i passeggeri di un volo proveniente da Sant'Elena e Johannesburg. L’attenzione si concentra su alcuni dei circa 150 persone rimaste a bordo di una nave da crociera, ancora in attesa di chiarimenti. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili contagi, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente i movimenti e le condizioni dei soggetti coinvolti.

Roma, 5 maggio 2026 – Mentre 150 passeggeri della nave da crociera MV Hondius sono ancora bloccati al largo di Capo Verde dopo il decesso di tre persone a causa dell'hantavirus, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha avviato le procedure per rintracciare i passeggeri di un volo tra l'isola di Sant'Elena e Johannesburg, su cui viaggiava una delle tre persone morte. La passeggera olandese, 69 anni, è stata evacuata dalla nave ed è sbarcata sull'isola di Sant'Elena il 24 aprile con “sintomi gastrointestinali”. Il marito della donna, 70enne, è morto invece a bordo della nave. Nave da crociera colpita da Hantavirus resta al largo di Capo Verde (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incubo hantavirus, ora l’Oms cerca i passeggeri di un volo da Sant'Elena e Johannesburg

Notizie correlate

Il volo da incubo da Bergamo a Bari. Forte turbolenza a bordo, feriti alcuni passeggeri, uno in modo serio. Aperta un’indagineUn volo Malta Air (operato per conto di Ryanair) partito da Orio al Serio (Bergamo) e diretto a Bari si è trasformato in un incubo.

Crociera da incubo, tre vittime per l’hantavirus sulla Mv Hondius: ora la nave è un guscio isolato. “In corso il sequenziamento”L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che un sospetto focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell’oceano Atlantico ha ucciso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L’incubo hantavirus in crociera, cosa c’è da sapere sulla pericolosa infezione; Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: tre morti, malati anche due membri dell'equipaggio. L'appello dell'influencer a bordo: Fateci scendere; Come una crociera oceanica si è trasformata in un incubo da hantavirus; Focolaio su una nave da crociera: morti due passeggeri, un altro è gravissimo. Positivo all'hantavirus.

Incubo hantavirus, l’Oms avvia il tracciamento di un volo da Sant'Elena e JohannesburgAttivate le procedure per rintracciare i passeggeri dell’aereo su cui è stata evavuata la 69enne olandese deceduta a causa del virus. Il marito è morto poco prima a bordo della nave da crociera MV Hon ... quotidiano.net

Crociera da incubo, tre vittime per l’hantavirus sulla Mv Hondius: ora la nave è un guscio isolato. In corso il sequenziamentoUna vacanza da sogno trasformata in tragedia: un focolaio di Hantavirus sulla nave Mv Hondius ha già ucciso tre persone nell'Atlantico. notizie.com

"Ei fu" Il 5 maggio 1821, a Longwood (isola di Sant'Elena) muore Napoleone Bonaparte x.com

ACCADDE OGGI... 5 maggio 1821 Muore a Sant'Elena l'Imperatore francese Napoleone Bonaparte. Questo personaggio storico fu tra i protagonisti della seconda storia in assoluto del ciclo della macchina del tempo di Zapotec e Marlin! Dopo avere fatto luce - facebook.com facebook