Il volo da incubo da Bergamo a Bari Forte turbolenza a bordo feriti alcuni passeggeri uno in modo serio Aperta un’indagine

Un volo operato da Malta Air e partito dall'aeroporto di Orio al Serio in direzione di Bari ha subito una forte turbolenza durante il volo. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, tra cui uno in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità hanno aperto un'indagine sull'episodio.

Un volo Malta Air (operato per conto di Ryanair) partito da Orio al Serio (Bergamo) e diretto a Bari si è trasformato in un incubo. Un episodio su cui indaga adesso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). Il 26 marzo il Boeing B 738 ha incontrato una forte turbolenza a bordo. Ha ballato, per usare un eufemismo, così tanto che alcuni viaggiatori sono rimasti feriti, uno in modo serio. L’evento classificato come incidente, la turbolenza improvvisa. L’Ansv, che ha comunicato sul suo sito ufficiale l’apertura di un’indagine di sicurezza, sentirà i passeggeri coinvolti e analizzerà sia i parametri di quel volo che le comunicazioni radio interne. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feriti: aperta indagineMomenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezzaBergamo, 28 marzo 2026 – L’incubo di ogni passeggero, specie quelli che vivono con più ansia i voli in aereo, si è manifestato il 26 marzo 2026 in... Altri aggiornamenti su Il volo da incubo da Bergamo a Bari... Temi più discussi: Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezza; Pasqua, l’incubo del caro voli è più vivo che mai: prezzi alle stelle per tornare in Sicilia; Ritorna l’incubo del tarlo asiatico; Paura sul volo Bergamo-Bari turbolenza e passeggeri feriti. Forte turbolenza sul volo Bergamo-Bari, feriti alcuni passeggeri: uno in modo serioDurante i 75 minuti di percorrenza l'aereo - gestito da Ryanair - è stato violentemente sballottato ... msn.com Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezzaL'indagine tecnica mirerà a ricostruire l'esatta dinamica dell'incontro con la massa d'aria instabile e a verificare se le procedure di sicurezza di bordo siano state correttamente applicate ... msn.com Marten De Roon compie 35 anni Un'icona per Bergamo, per i fantallenatori e per tutti gli appassionati di questo sport. Quando si parla di Marten i bonus non contano, auguri leggenda #Fantacalcio - facebook.com facebook #Atalanta, infortunio per #Hien con la #Svezia: tornerà a Bergamo x.com