Nella casa del Grande Fratello Vip si parla molto di un'indennità percepita dai partecipanti e, in particolare, si discute di quella di Alessandra Mussolini. Si è diffusa la notizia che il suo guadagno sia superiore ai 350 mila euro inizialmente stimati. Intanto, i rapporti tra i concorrenti continuano a deteriorarsi, con tensioni che aumentano di giorno in giorno e rendono l'ambiente sempre più instabile.

Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni non accennano a diminuire, anzi: con il passare dei giorni, i rapporti tra i concorrenti si fanno sempre più tesi e imprevedibili. Tra strategie, alleanze e scontri sempre più accesi, c’è una protagonista assoluta che continua a far parlare di sé, sia per il carattere deciso che per il peso avuto all’interno del programma: Alessandra Mussolini. Alessandra Mussolini è la vera protagonista del Grande Fratello Vip: lo scontro shock con Antonella Elia. Il clima nella casa è ormai incandescente, soprattutto per via del rapporto ormai esplosivo tra Mussolini e Antonella Elia. Quella che inizialmente sembrava una semplice antipatia si è trasformata in uno scontro continuo, culminato in un episodio particolarmente acceso.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Incredibile, sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? Altro che 350 mila, sono molti di più!

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