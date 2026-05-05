Inconveniente tecnico sulla M2 | la metro riparte ma restano forti rallentamenti L' avviso di Atm

Questa mattina a Milano, un problema tecnico sulla linea M2 ha causato disagi ai passeggeri. La circolazione era stata temporaneamente interrotta all'alba, ma successivamente è ripresa. Tuttavia, i treni stanno ancora viaggiando con notevoli rallentamenti, creando un disagio per chi si sposta in metropolitana. L'azienda di trasporto ha diffuso un avviso riguardo alla situazione sulla linea verde.