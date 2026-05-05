Inconveniente tecnico sulla M2 | la metro riparte ma restano forti rallentamenti L' avviso di Atm
Questa mattina a Milano, un problema tecnico sulla linea M2 ha causato disagi ai passeggeri. La circolazione era stata temporaneamente interrotta all'alba, ma successivamente è ripresa. Tuttavia, i treni stanno ancora viaggiando con notevoli rallentamenti, creando un disagio per chi si sposta in metropolitana. L'azienda di trasporto ha diffuso un avviso riguardo alla situazione sulla linea verde.
Mattinata complessa per i milanesi che viaggiano in metropolitana. Un inconveniente tecnico sulla linea Verde alle prime luci dell'alba ha bloccato la circolazione che attualmente ha ripreso la marcia, ma con forti rallentamenti. Il guastoIl guasto è avvenuto sulla M2, tra le stazioni di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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