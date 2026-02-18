Carnevale di Viareggio carri più forti del vento | tutti fermi per mezz’ora ma l’inconveniente non rovina la festa

Il vento forte ha bloccato il Carnevale di Viareggio, costringendo i carri a fermarsi per mezz’ora. La forte corrente di libeccio ha impedito ai carri allegorici di avanzare, creando momenti di attesa tra i partecipanti. Nonostante l’interruzione, la festa è proseguita con entusiasmo, e alcuni spettatori hanno approfittato per scattare foto alle grandi maschere ferme sotto il cielo grigio. Il vento ha comunque fatto da sfondo ad un evento che ogni anno richiama migliaia di persone.

Viareggio, 18 febbraio 2026 – "Quando un soffio di libeccio, corre lungo il vialone. È Viareggio, che mi canta una canzone.". Chissà a quanti ieri nel vedere rinforzare il vento di mare sono tornati alla mente i versi cantati da Enrico Casani. Ma il vento di Libeccio, si sa, è una carezza per i viareggini, meno per i giganti di cartapesta che lo temono più della pioggia. E' per questo che ieri poco prima delle 17, in via precauzionale, è stato deciso di fermare i carri. Fermi nell'incedere, fermi nei movimenti. Carnevale di Viareggio, il corso di martedì grasso Lo stop alla sfilata. Le disposizioni di sicurezza impongono lo stop alla sfilata in caso di vento superiore ai 15 nodi.