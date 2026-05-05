Oggi si è tenuto un incontro elettorale incentrato sulla sanità, promosso dalla coalizione di governo locale. Durante l’evento, il candidato sindaco ha commentato alcune decisioni adottate dall’amministrazione precedente, sottolineando alcune criticità nel settore sanitario. Tra i partecipanti, sono intervenuti anche rappresentanti di partiti avversari, tra cui un deputato e un assessore regionale, che hanno espresso opinioni contrastanti sullo stato attuale dei servizi sanitari nella regione.

Si tocca il tema della sanità nell’incontro elettorale promosso oggi, dalla coalizione della candidata sindaca Angelica Malvatani, tra i cui relatori non c’è, né poteva esserci, l’assessore regionale ed ex sindaco Paolo Calcinaro che, però, non esita a cogliere l’occasione per accendere la miccia della polemica. Ha da ridire sul fatto che parlerà di sanità quel consigliere regionale Fabrizio Cesetti che, in Regione, lo sta tampinando con interrogazioni a raffica e che, gli rimprovera Calcinaro, "ha disegnato per anni la sanità in questo territorio chiudendo strutture e vari Pronto Soccorso, e ora ci disegna la strada del futuro". Ma, sulla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro sulla sanità, Calcinaro polemico con Cesetti e Malvatani

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