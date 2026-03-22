Fermo | Malvatani punta sulla rottura per sfidare Calcinaro

A Fermo, la campagna elettorale sta entrando nel vivo in vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco. La coalizione di centrosinistra ha scelto di concentrarsi su uno slogan che invita a una rottura con il passato, mentre i candidati si preparano a confrontarsi sui temi principali della città. La campagna si sta sviluppando tra incontri pubblici e comizi, con l’obiettivo di conquistare il consenso degli elettori.

La campagna elettorale a Fermo si prepara al confronto per il rinnovo del sindaco, con la coalizione di centrosinistra che punta su uno slogan basato sulla rottura col passato. Angelica Malvatani presenterà la sua candidatura come inizio di una nuova narrazione politica, riprendendo una strategia già utilizzata con successo nel 2012 da Nicola Loira a Porto San Giorgio. L’uso della parola storia non è casuale: diventa lo strumento per evidenziare la discontinuità rispetto all’amministrazione in carica da un decennio sotto Paolo Calcinaro. La scelta cromatica e grafica della campagna riflette un aggiornamento dei codici visivi, sostituendo i toni arancione con un rosso più acceso, mantenendo solo un rettangolo arancione come richiamo alle tradizioni del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo: Malvatani punta sulla rottura per sfidare Calcinaro Articoli correlati ’Ricostruire Fermo’, il nuovo simbolo. Malvatani inizia il tour tra quartieriPotrà essere una corsa a due, quella per le amministrative di maggio, tra la coalizione a trazione civica uscente guidata da Alberto Maria Scarfini e... Fermo e il dopo Calcinaro. Il ‘delfino’ Scarfini vuole l’ok dal centrodestraÈ uno scenario politico, e civico, ancora tutto in divenire quello cui si assiste a Fermo, in vista delle elezioni amministrative in cui la città... Una selezione di notizie su Fermo Malvatani punta sulla rottura per... Temi più discussi: Il 'Malvatani day' è arrivato: la candidata sindaca di Fermo si presenta. Tra le priorità, un centro per disturbi alimentari; La sfida di Angelica Malvatani. Prima uscita a Caldarette Ete: Pronti a cambiare il metodo; Caldarette Ete, centro sociale pieno per Malvatani: Basta progetti imposti come al Girfalco. Ecco le mie priorità; Pd, uscita d’esordio per Malvatani. Domani incontro a Caldarette d’Ete. Elezioni a Fermo, il centrosinistra punta su Angelica Malvatani. Civici-centodestra, rischio pasticcioFERMO Fibrillazioni da una parte, movimenti e nomi nuovi dall’altra. Di sicuro non ci si annoia in questo preludio di campagna elettorale che porterà alle prossime comunali. La novità delle ultime ore ... corriereadriatico.it Comunali Fermo, i civici tengono il punto sui partiti: Malvatani-Petracci, chi la spunta? Scarfini e i suoi non sono intenzionati a cedere sui simboli del centrodestraFERMO - È come il tabellone del Risiko, le armate stanno contando i carri armati che possono schierare per conquistare palazzo dei Priori. Scegliendo con cura il generale e i vari colonnelli. Il campo ... corriereadriatico.it Il tecnico può rilanciare l'ex Pescara, fermo dal gol al Giugliano di inizio febbraio #Salerno facebook #Allegri su #Leao: “Abbiamo parlato con Rafa e preferito che stesse fermo in modo da avere 20 gg per recuperare. Dopo la sosta mancheranno 8 gare e saranno quelle decisive. Niente Nazionale, non è assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare l x.com