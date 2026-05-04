Sanità Fermana | Cesetti accusa Calcinaro di usare falsità e propaganda

In una recente dichiarazione, un rappresentante della sanità locale ha accusato il sindaco di Fermo di aver diffuso informazioni false e di aver utilizzato la propaganda riguardo alla gestione dei fondi destinati agli ospedali. Si stanno analizzando come siano stati spesi i 130 milioni di euro destinati alla struttura ospedaliera e perché la nuova struttura di Fermo, inaugurata mesi fa, sia ancora chiusa al pubblico.

?? Cosa scoprirai Come sono stati gestiti i 130 milioni destinati agli ospedali? Perché la nuova struttura di Fermo è ancora chiusa? Chi è il responsabile del disastro informatico che blocca le cure? Cosa è successo realmente durante l'emergenza delle sacche di sangue??? In Breve Cesetti ha stanziato oltre 130 milioni di euro per Fermo e Amandola. Filippo Saltamartini aveva fissato l'apertura del nuovo ospedale di Fermo al 5 dicembre. Rallentamenti ai cantieri di Montegiorgio e Sant’Elp .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Fermana: Cesetti accusa Calcinaro di usare falsità e propaganda Notizie correlate «Numeri da propaganda, concorso per solo 32 posti da infermiere»: la denuncia di Cesetti (Pd) sulle nuove assunzioni in sanitàANCONA - «Se dopo i disastri degli ultimi cinque anni qualcuno si attendeva un cambio di passo nella politica sanitaria della Regione Marche, resterà... Paolo Calcinaro replica a Fabrizio Cesetti (Pd): «I numeri parlano chiaro. Saranno 383 le nuove assunzioni»L'assessore alla Sanità della Regione Marche aggiunge: «A queste si aggiungeranno ulteriori unità tra nuovi ingressi e stabilizzazioni» ANCONA –...