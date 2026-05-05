Incontro con Mario Cassi e Katia Ricciarelli per Le Stanze dell’Opera

Il 5 maggio 2026 si è svolto ad Arezzo un evento dedicato a Le Stanze dell’Opera, con la partecipazione di Mario Cassi e Katia Ricciarelli. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti legati al progetto e alle future iniziative in programma. L’evento ha visto la presenza di pubblico e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno assistito alle interventi degli ospiti.

Arezzo, 5 maggio 2026 – . Mercoledì 6 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso il Circolo artistico di Arezzo (Corso Italia 108) si terrà la giornata di lezioni e consegna di diplomi con il soprano Katia Ricciarelli per “Le Stanze dell’Opera”, il progetto formativo con la direzione artistica dal baritono Mario Cassi, percorso che trasforma la passione per la lirica in alta specializzazione professionale grazie al perfezionamento con i grandi interpreti mondiali. La terza edizione, promossa da Fondazione Guido d’Arezzo,, è in corso fino al 7 luglio. Dopo Lucio Gallo e Katia...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro con Mario Cassi e Katia Ricciarelli per Le Stanze dell’Opera Notizie correlate Le stanze dell’Opera: a lezione da Katia RicciarelliArezzo, 3 maggio 2026 – Conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli... Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco AraizaNell’ambito della terza edizione de “Le Stanze dell’Opera”, prestigioso percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il grande baritono Lucio Gallo da Le stanze dell'Opera con Mario Cassi : Essere qui è un onore; Gran Finale del Festival Gaulitana a Gozo con Il trovatore di Giuseppe Verdi; Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco Araiza; Le stanze dell’Opera: a lezione da Katia Ricciarelli. Incontro con Mario Cassi e Katia Ricciarelli per Le stanze dell’operaMercoledì 6 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso il Circolo artistico di Arezzo ... msn.com Il grande baritono Lucio Gallo da Le stanze dell'Opera con Mario Cassi : Essere qui è un onoreArezzo, 28 aprile 2026 – Si è conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de Le Stanze dell’Opera, il progetto f ... lanazione.it Gli Artisti di Veronalirica Verona in giro per il mondo. Stasera al Teatro Aurora a Malta andrà in scena IL TROVATORE. Nel ruolo del Conte di Luna il nostro Mario Cassi. In bocca al lupo! - facebook.com facebook