Le stanze dell’Opera | a lezione da Katia Ricciarelli

Il 3 maggio 2026, si è conclusa ad Arezzo una masterclass dedicata al canto, ospitata tra le sale di un teatro storico. La lezione è stata condotta da un soprano di fama internazionale, noto per le sue interpretazioni liriche. Durante l’evento, diversi studenti hanno potuto assistere alle esibizioni e ricevere consigli pratici direttamente da un’artista di grande esperienza. La giornata ha coinvolto un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de “ Le Stanze dell’Opera”, il progetto formativo che trasforma la passione per la lirica in alta specializzazione professionale grazie al perfezionamento con i grandi interpreti mondiali. La terza edizione del percorso promosso da Fondazione Guido d’Arezzo, con la direzione artistica dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, è in corso fino al 7 luglio presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, nella centrale Piazza Grande. Qui docenti di prestigio quali Katia Ricciarelli, Franciso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le stanze dell’Opera: a lezione da Katia Ricciarelli La Danza delle Ore Dolce pensiero di quell’istante Katia Ricciarelli Notizie correlate A lezione da Katia. Le stanze dell’OperaSi è conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de “Le Stanze... Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco AraizaNell’ambito della terza edizione de “Le Stanze dell’Opera”, prestigioso percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco Araiza; Stanze dell’opera, dopo Gallo torna la Ricciarelli; A lezione da Katia. Le stanze dell’Opera; Il grande baritono Lucio Gallo da Le stanze dell'Opera con Mario Cassi: Essere qui è un onore. In arrivo Ricciarelli, fino a luglio borse di studio per talenti. A lezione da Katia. Le stanze dell’operaSi è conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, ... msn.com Stanze dell’opera, dopo Gallo torna la RicciarelliDopo la masterclass del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de Le Stanze dell’Opera, arrivano Katia Ricciarelli e altri big della lirica. Soddisfatto Mario Cassi, direttore artisti ... teletruria.it Reggio Calabria si prepara a un evento unico: Queenmania e Katia Ricciarelli sullo stesso palco - facebook.com facebook