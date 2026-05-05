Cosa: Lo spettacolo Incontrarie – Anche secondo me ho ragione io, una commedia originale e pungente che indaga le innumerevoli contraddizioni dell’identità femminile nella società odierna. Dove e Quando: Sul palcoscenico del Nuovo Piccolo Garbatella, situato a Roma, nelle giornate di sabato 9 maggio e domenica 10 maggio. Perché: Per vivere un’esperienza teatrale che utilizza l’ironia corrosiva e il registro comico come lenti d’ingrandimento per esplorare le frizioni della vita adulta e l’importanza dell’ascolto reciproco. Il vibrante panorama culturale romano si arricchisce di una nuova e stimolante proposta teatrale, pronta a catturare l’attenzione del pubblico con intelligenza e acume.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Incontrarie: l’identità femminile a Garbatella

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