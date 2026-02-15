Scrittura delle donne e identità nazionale | all' Università un confronto sul Risorgimento al femminile

Il 23 febbraio, all'Università di Palermo, si terrà un dibattito su come le scrittrici hanno contribuito a plasmare l’identità nazionale durante il Risorgimento, evento che ha segnato la nascita dell’Italia moderna. La discussione nasce dal progetto finanziato dal bando Prin 2022, che coinvolge diversi gruppi di ricerca, tra cui quello guidato dal professor Matteo Di Gesù. Un esempio concreto di questa collaborazione è la presentazione di testi di donne autrici del XIX secolo, spesso dimenticate nei libri di storia.

L'incontro sarà un momento di sintesi del progetto Prin 2022 dedicato al ruolo delle autrici nella costruzione culturale dell'Italia moderna. Durante la giornata verrà presentato il portale LedI (letteraturadelleitaliane.it), archivio digitale dedicato alla ricerca e valorizzazione delle autrici italiane Si svolgerà il 23 febbraio, all'Università di Palermo, l'incontro "Scrittura delle donne e identità nazionale", nell'ambito del progetto finanziato dal bando Prin 2022, che ha visto collaborare l'unità di ricerca dell'Università di Palermo diretta dal professore Matteo Di Gesù con le unità capofila del progetto dell'Università di Foggia diretta dal professore Sebastiano Valerio, e l'unità dell'Università di Pisa, diretta dalla professoressa Annalisa Andreoni.