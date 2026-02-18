Gilda F – Escape Notes | danza tecnologia e identità femminile in transito

Un viaggio tra corpo, tecnologia e immaginario collettivo. Sabato 21 e domenica 22 febbraio alle 18, il Teatro CastOro di Rimini ospita Gilda F. – Escape Notes, spettacolo ideato e scritto da Alessandro Diaco insieme a Claudia D’Occhio. Una performance intensa, con la stessa Claudia D'Occhio protagonista in scena, che unisce danza, immagini e paesaggi sonori per raccontare la storia di una figura femminile in transito tra lotta, mutazione e perdita di senso, interrogando i confini dell’identità contemporanea. Gilda è una presenza nomade, una militante senza frontiere, che si muove tra gli interstizi della tecnologia e della carne, interrogando i limiti dell’identità e le derive del nostro tempo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

